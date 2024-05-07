Tekirdağ'da 17 yaşında ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

İHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çobançeşme Mahallesi Celal Atik Sokak üzeri Aysel/Abdullah Öğücü Ortaokulu mevkiinde Ö.T.K. (17) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçe duvarına çarptı.
Ehliyetsiz genç direksiyon hakimiyetini kaybetti
Kaza sonrası yaralanan sürücü Ö.T.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sağlık durumu iyi
Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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