Bahçeşehir Koleji, Göktuğ Baş ile yollarını ayırdı

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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 25 yaşındaki uzun forvet Göktuğ Baş ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu öncesinde takıma katılan oyuncuya katkıları için teşekkür edilirken kariyerinde başarı dilendi.

İSTATİSTİKLERİ

Göktuğ Baş, ligde bu sezon 3,2 sayı ve 1,8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.