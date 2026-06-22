Bahçeşehir Koleji, Göktuğ Baş ile yollarını ayırdı
Bahçeşehir Koleji, 2024-2025 sezonu öncesinde takıma katılan Göktuğ Baş ile vedalaştı.
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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 25 yaşındaki uzun forvet Göktuğ Baş ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu öncesinde takıma katılan oyuncuya katkıları için teşekkür edilirken kariyerinde başarı dilendi.
İSTATİSTİKLERİ
Göktuğ Baş, ligde bu sezon 3,2 sayı ve 1,8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)