Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluğu devam edecek

Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturma...

Ümraniye'de 19 Mart'ta meydana gelen olayda rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi.

Canbay, aralarının iyi olduğu öğrenilen 21 yaşındaki arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan yardım istedi.

GENÇ FUTBOLCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne geldi.

Grup araç içerisinde beklediği sırada, olay yerine çakarlı araçlarla gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tartışma çıktı.

Kadayıfçıoğlu'nun silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma', Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

İlk duruşma bugün, İstanbul Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davası: Alaattin Kadayıfçıoğlu, hakim karşısına çıktı

TUTUKLUĞA DEVAM KARARI

Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi.

Öte yandan bir sonraki duruşmanın 13 Temmuz’da görüleceğine hükmedildi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Duruşmada savunma yapan sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu, ifadesinde silahın bir anda patladığını söyleyerek, "Şahıs silahı tutmaya çalıştı. Kendisine ‘Dur’ demeye kalmadan bir anda silah patladı. Ben zaten orada şoka girdim. Çünkü benim silahımın patladığını bile anlayamadım.

Benim silahım mı patladı, başka bir silah mı patladı, onu bile anlayamadım. Çünkü benim elim tetikte dahi değildi ve kimseye de nişan almadım efendim. Asla ateş de etmedim." dedi.

"'ALAATTİN SEN NE YAPTIN' DEDİM"

Bir diğer sanık Kalaycıoğlu ise olay anında şoka uğradığını söyleyerek "Araçtan indi 'sadece konuşacağım' dedi, öyle indi arabadan daha sonrasında silah patlayınca elim ayağım boşaldı. Daha sonra Alaattin beni VIP araca bindirdi.

Araca binince silah gördüm arka koltukta ve 'Alaattin sen ne yaptın' dedim, o da bana 'ne olduğunu bilmiyorum' dedi. Sonra Berti'ni aradım dedim 'ambulans çağır ya da ben çağıracağım' dedim." ifadelerini kullandı.