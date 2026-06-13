Bahçeşehir Koleji, Marko Barac ile yollarını ayırdı

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Beşiktaş'a elenen Bahçeşehir Koleji'nde sıcak bir gelişme yaşandı.

İstanbul temsilcisinde bir veda gerçekleşti.

Bahçeşehir Koleji, Sırp başantrenör Marko Barac ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulübün X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2025-2026 sezonu öncesinde katılan başantrenör Marko Barac ile yollarımız ayrılmıştır. Marko Barac'a kulübümüze, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesine ve ülke basketboluna değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.