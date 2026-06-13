Bahçeşehir Koleji'nde Aleksandar Djordjevic dönemi başladı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bahçeşehir Koleji'nde yeni bir dönem başladı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Beşiktaş'a elenen Bahçeşehir Koleji'nde Marko Barac ile yollar ayrılmıştı.

İstanbul temsilcisi, kısa süre içerisinde yeni başantrenörünü duyurdu. Bahçeşehir Koleji başantrenörlük görevine Aleksandar Djordjevic'i getirdiğini duyurdu.

"ANLAŞMAYA VARMIŞTIR"

Kulübün X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, geçmişte Bayern Münih, Fenerbahçe, Olimpia Milano, Panathinaikos ve Virtus Bologna gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Aleksandar Djordjevic ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.