Bahçeşehir Koleji'nde Caleb Homesley ile yollar ayrıldı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Caleb Homesley ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Takımımıza 2025-2026 sezonu öncesinde katılan oyuncumuz Caleb Homesley ile yollarımız ayrılmıştır. Caleb'a takımımıza verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SEZONU KAPATMIŞTI

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final birinci maçında bilek sakatlığı yaşayan 29 yaşındaki basketbolcu, sezonu kapatmıştı.