Bahreyn: İran'dan ateşlenen füze ve İHA'lar imha edildi
Bahreyn ordusu, bugün İran tarafından gerçekleştirilen saldırıda, İran’ın fırlattığı 3 füze ile birkaç insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Orta Doğu’da hareketli günler sürüyor.
İran, bu sabah Bahreyn ve Kuveyt’i hedef alan 7 balistik füze fırlatmıştı.
YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI
Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, saldırıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn'deki sivilleri hedef alan "alçakça füze ve İHA saldırılarıyla düşmanca yaklaşımını" sürdürdüğü belirtildi.
3 FÜZE İMHA EDİLDİ
Açıklamada, Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nin hava savunma sistemlerinin, sarsılmaz bir kararlılık ve yüksek muharebe hazırlığıyla 3 füze ve birkaç İHA'yı başarıyla önleyip, imha ettiği kaydedildi.
TÜM BİRİMLER EN YÜKSEK HAZIRLIK SEVİYESİNDE
Tüm birimlerin en yüksek hazırlık seviyesinde olduğu ve ülkeyi savunmaya tamamen hazır olduğu aktarılan açıklamada, herkese dikkatli olmaları, İran'ın saldırılarının kalıntılarından kaynaklanan şüpheli nesnelere yaklaşmaktan veya dokunmaktan kaçınmaları çağrısı yapıldı.