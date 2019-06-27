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Bakan Akar: F-35 güvenliği herkes için önemli

Hulusi Akar, "F-35 uçağı ve programının güvenliği, stratejik ortağımız ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşımaktadır" dedi.

AA | 27.06.2019 - 14:17..
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

Akar, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağı iddialarına ilişkin konuştu.

"HAKLARIMIZI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

Akar, "F-35 Anlaşması ticari bir anlaşmadır. F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak, NATO'nun caydırıcılığını azaltır. F-35 uçağı ve programının güvenliği, stratejik ortağımız ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşımaktadır. Haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız" açıklamasını yaptı.

Bakan Akar: F-35 güvenliği herkes için önemli

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