Bakan Akar: F-35 güvenliği herkes için önemli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

Akar, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağı iddialarına ilişkin konuştu.

"HAKLARIMIZI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

Akar, "F-35 Anlaşması ticari bir anlaşmadır. F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak, NATO'nun caydırıcılığını azaltır. F-35 uçağı ve programının güvenliği, stratejik ortağımız ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşımaktadır. Haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız" açıklamasını yaptı.



