Makarna suyunu lavaboya değil saksıya dökün, neler oluyor izleyin… Evleri güzelleştiren çiçekler zaman zaman küsme sorunuyla karşı karşıya kalır. Bu sorunu çeşitli yöntemler ile gidermek mümkün olur. İşte, bugüne dek lavaboya döktüğünüz makarna suyu meğer çiçekler için can suyu oluyormuş…

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Bugüne kadar makarna pişirirken kullanılan o su herhangi bir işe yaramadığı düşünülerek lavaboya dökülüyordu. Meğer makarna suyu saklanması gereken önemli bir kaynakmış.

Birçok evde bulunan ve girdikleri ortamı güzelleştiren bitkiler için makarna suyu adeta can suyu olabiliyormuş.

Eğer sizin de bitkileriniz zaman zaman küsüyor ya da tüm bakımlarını yapmanıza rağmen canlı gözükmüyorsa makarna suyu tam aradığınız yöntem oluyor.

Saksıya su yerine makarna suyu dökün…

Salon bitkileri olan birçok kişi bitkilerinin canlı ve verimli görünmesini ister. Güzel çiçek atmış bitkiler adeta bir görsel şölen oluşturur.

Tabii her ne kadar bakımları düzenli olarak yapılsa da bazı zamanlarda bitkiler istenildiği kadar canlı görünmez ya da küserek çiçek açmayı reddeder. İşte tam da bu noktada bitkileriniz için adeta can suyu olacak makarna suyu kullanmak sizi cansız ve küskün çiçeklerden kurtaracak.

Makarna suyu içeriğindeki zengin nişasta ve mineraller sayesinde bitkileriniz için tam bir besin deposu görevi görür. Makarna suyunu bir şişede saklayarak soğuttuktan sonra bitkilerinizi sulama sırasında kullanabilirsiniz.

Bu sayede bitkileriniz daha sağlıklı, canlı ve verimli olacak eviniz adeta bir çiçek bahçesine dönüşecek.