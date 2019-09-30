Bakan Berat Albayrak, yeni ekonomi programını açıklıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

"Programda bu yılın temasına "Değişim başlıyor dedik. Bu yılı pozitif bir büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz. İhracatı artırdık, ithalatı azalttık, Türkiye küçülmedi.

2019 ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 12

Yılın ikinci yarısında, ertelenen özel tüketim ivmelenecek. Makro göstergelerin hepsinde kur atağı öncesindeyiz. Dengelenme hedefini başarıyla uyguladık. Bu süreci sürdürdükten sonra değişim sürecini de başlatacağız. 112 eylemin 44'ü hayata geçirildi. Eğer ekonomide güçlü olmayı amaçlıyorsak enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek bizim temel hedefimiz olmayı sürdürecek. Bundan sonraki hedefimiz enflasyon olacak. 2019 enflasyon hedefi yüzde 12.

Daha önceki programda büyüme hedefleri 2019 için yüzde 2,3, 2020 yılı için yüzde 5 olarak belirlenmiş, enflasyon hedefleri ise 2019 için yüzde 15,9, 2020 yılı için yüzde 9,8 ve 2021 yılı için yüzde 6 olmuştu.

Bütçe açığının GSYH'ye oranı hedeflerinin 2019 yılı için yüzde 1,8, 2020 yılı için yüzde 1,9, 2021 yılı için yüzde 1,7 olduğu programda, işsizlik oranı hedefleri de 2019 için yüzde 12,1, 2020 yılı için yüzde 11,9 ve 2021 yılı için yüzde 10,8 şeklinde sıralanmıştı.

Bu yılın nisan ayında da YEP kapsamındaki hedeflere yönelik reform paketi açıklanmış, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç edeceği yaklaşık 28 milyar TL'lik devlet iç borçlanma senetlerinin kamu bankalarına verileceği açıklaması öne çıkmıştı.

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