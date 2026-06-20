Bakan Fidan, Kahire'de bölgesel konuların ele alındığı toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı’na katılmak üzere Mısır’ın başkenti Kahire’ye resmi ziyaret düzenledi.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre; Bakan Fidan, Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve ABD'nin Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Fares Boulos'un da yer aldığı toplantıya katıldı.

Taraflar arasında gerçekleştirilen toplantıda Libya dahil olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TÜRKİYE-MISIR-PAKİSTAN-SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları’nın yarın Mısır’ın El Alamein kentinde Abdelatty ile bir araya geleceğini duyurmuştu.

Açıklamada, "Abdelatty, Pazar günü Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile dörtlü bir görüşme gerçekleştirecek" denilmişti.

Toplantının ardından genişletilmiş bir görüşme oturumu ve ardından bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.