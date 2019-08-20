Bakan Pakdemirli: THK'nın elindeki uçaklar kullanılamaz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk Hava Kurumu (THK) uçakları ile yangına neden müdahale edilmediği hakkında açıklamalarda bulundu.

"BİNMEK İSTEYEN VARSA BİNSİN"

İzmir'deki yangın bölgesinde açıklamasını yapan Bakan Pakdemirli, THK uçaklarıyla ilgili,"Orman personellerimiz bu araçların içerisine binmek istemiyor. Emniyetli bulmadıkları için. Emniyetli bulanlar varsa, uçakların durduğu yer belli. Binmek isteyenler buyursunlar uçsunlar. Ben kendim binmeyeceğim bir uçağa insanlara da binmeyin dedim. Uçak 1960 model. Bakımları yeterince iyi değil." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, teknik açıdan yangına helikopterle müdahale etmenin daha efektif olduğunu ve yangın alanına daha çok yaklaşabildiğini belirtti.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Muğla'da geçen ay çıkan yangınımızla aşağı yukarı benzer büyüklüklerde bir yangındı, oraya oranla yaklaşık yüzde 50 daha fazla helikopter kullanıldı. Herhangi bir şekilde alet, ekipman ve kaynak açısından herhangi bir eksikliği olmadı. Daha fazlası sahada karışıklık yaratacağı için sahada tam anlamıyla yeterince ve gerekli miktarda, hatta gereğinden belki biraz fazla alet ekipman ve insan kaynağı kullanmış olduk.

YANGIN FIRSATÇILARI VAR

Ekibimiz ve ben 48 saattir buradayız, ekibimizin tabiri caizse elbiseleri üzerine yapıştı. Ama üzülerek görüyorum ki yangın fırsatçıları var, bir kısmına ben klavye silahşörleri diyorum. Bunlar yangının ne olduğunu bilmeden, hayatlarında bir kere buraya gelmeden bu işi siyasi ranta, kişisel ranta çevirmeye çalışan insanlar. Bunlarla da inşallah önümüzdeki günlerde konuşuyor olacağız.Teknik konuları teknik insanların konuşması lazım ama ne yazık ki bazı kesimlerde okumadan alim, yazmadan katip olan insanlar var.

DÜNYADA GECELERİ HAVA ARAÇLARIYLA MÜCADELE YOK

Dünyada geceleri hava araçlarıyla mücadele yok. Amerika'da California'da bir deneme olmuş ama araçların kırımına sebebiyet verdiği için bundan vazgeçilmiş. Ama acaba gece uçuşu yapıp ekipleri daha iyi yönlendirebilir miyiz diye bir denememiz oldu ve dün gece ilk defa gerçekleştirdik.





Başarı sağlamamızı sağlayan etkenlerden, faktörlerden biri de bu oldu. Problemli alanların koordinatlarını tek tek tespit ederek yer ekiplerinin transferini sağladık, bu da önemli bir başarımız oldu.

GEÇEN YIL KULLANDIĞIMIZ UÇAKLARI BU YIL KULLANMIYORUZ

Uçak kullanılır mı, helikopter kullanılır mı gibi konuların çok fazla konuşulduğunu biliyorum ama bu konular teknik konular. Orman teşkilatımızın değerlendirdiği konular. Geçen yıldan bu yana filomuzu 6 helikopter artırdık ancak geçen yıl kullandığımız uçakları bu yıl kullanmıyoruz.





Uçak 4 ton su alıyor, helikopter 2.5 ton. Ama uçağın yangını hedeflemesi çok daha zor. Çünkü onların noktaya doğru atış yapması için en azından 120 deniz miliyle yaklaşıyor olmaları lazım, helikopter ise istediği süratle oralardan geçebiliyor. Yangında doğru hedefe, doğru miktarı atmak gibi önemli bir artısı var.

UÇAĞIN 2.2 KM PİSTE İHTİYACI VAR

Helikopterler hemen su havuzundan, göletlerden su çekebiliyorlar ama uçağın tam 2.2 kilometre bir piste ihtiyacı var. Zorlasak belki burada da kullanılabilir ama Denizli'de bir yangın olduğunu düşünün, 2.2 kilometrelik bir baraj arayacaksınız, imkanı yok. Uçak, yangınla mücadelede kullanılır mı, kullanılır.

THK'NIN UÇAKLARINDAN 3'Ü YERDE

Araştırmalarımızı da sürdürüyoruz; bir Japonya menşeili, bir de Rus menşeili var; bunları envantere katmak için çalışmaya başladık ancak bugünkü şartlar itibariyle THK'nın elinde olan uçaklar 6 tane ama 3'ü şu an yerde, ground vaziyette. Yani motor yuvalarında motor yok; 3 tanesinin faal olduğunu söyleniyor. Bunların da sadece birinin yakıt almaya gittiğini düşünseniz, bir link kurma imkanı yok. Bugün itibariyle Türkiye'de bize hizmet verebilecek bir uçak filosu ne yazık ki bulunmuyor.

THY HANGARINDA 20 UÇAK VAR İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Üzülerek okuyorum, THK hangarlarında 20 tane uçak var diyorlar, böyle bir durum söz konusu değil. Söz konusu olsa değerlendirirdik. İşin maliyet boyutu da var ama bundan öteye uçakların en fazla 1 saatte denize gidip gelmesi gerektiği için 3-4 sorti yapabileceklerini varsayalım; 10-12 ton su bırakabilmek. Ama helikopterle 15 sorti bile yapabilirsiniz, 30 tonun üzerinde su bırakabiliyorsunuz.





Ben bu tartışmaları yersiz buluyorum. Teknik konularda teknik insanların, pilotların, orman mühendislerinin konuşması lazım; siyasetten biraz daha ari olmamız lazım.



Birçok siyasetçi yorum yapıyor ama İzmirli siyasileri ben burada görmek isterdim. Gelenlere teşekkür ediyorum ama gelmeyenler de arayıp bilgi alabilirlerdi."