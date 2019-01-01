taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2712
Euro
6.0232
Altın
1282.53
Borsa
91270.48
Gram Altın
217.413

Bakan Selçuk'tan Zarifoğlu kitapları hakkında açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun kitabının bakanlıkça toplatılması ve yasaklanmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Haber Merkezi | 01.01.2019 - 20:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bakan Ziya Selçuk, bazı medya organlarında yer alan, şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun "Bir Değirmendir Bu Dünya" isimli kitabının toplatıldığı ve yasaklandığı iddialarına ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı.

"BÜTÜNÜYLE GERÇEK DIŞIDIR"

Bakan Selçuk, açıklamasında, "Edebiyatımızın zarif ustası Cahit Zarifoğlu'nun kitabının bakanlıkça toplatılması ve yasaklanması söz konusu dahi olamaz. Medyadaki haberler, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünün yereldeki bir kararı olup konu soruşturulmaktadır. Ayrıca şahsıma atfedilen yorumlar bütünüyle gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'tan Zarifoğlu kitapları hakkında açıklama

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada da konuya ilişkin medyaya yansıyan gelişmelerin, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünün kitap okuma etkinliğinin tavsiye kararıyla ilgili olduğu ve konunun ayrıca incelendiği ifade edildi.

Edebiyatın değerli isimlerinden Cahit Zarifoğlu"nun "Bir Değirmendir Bu Dünya" isimli kitabının toplatılması ve yasaklanmasının söz konusu olmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Medyaya yansıyan gelişmeler, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünün kitap okuma etkinliğinin tavsiye kararıyla ilgili olup konu ayrıca incelenmektedir. Konuyla ilgili Bakanımız Ziya Selçuk'a atfen yansıtılan yorum ve değerlendirmeler bütünüyle gerçek dışıdır. Sayın Bakanımızın konuya ilişkin hiçbir açıklama ve değerlendirmesi olmamıştır. İlgili haberler, dikkatli okunduğunda ifadelerin CHP Çanakkale Milletvekili Sayın Özgür Ceylan'a ait olduğu anlaşılacaktır."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Akar terörle mücadeledeki başarıları anlattı

Bakan Akar terörle mücadeledeki başarıları anlattı

29
İranlı turistler yeni yıla Van'da girdi

İranlı turistler yeni yıla Van'da girdi

137
Muslera'nın yeni yıl paylaşımı

Muslera'nın yeni yıl paylaşımı

32
Gülriz Sururi vefat etti

Gülriz Sururi vefat etti

688
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

98
Gülriz Sururi, sessiz sedasız gömüldü

Gülriz Sururi, sessiz sedasız gömüldü

183
Suriyeliler Taksim'de yeni yılı kutladı

Suriyeliler Taksim'de yeni yılı kutladı

391
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir