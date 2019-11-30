25 bin ByLock kullanıcısı tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ByLock konusunda yapılan çalışmaların devam ettiğini ve yeni kullanıcılar belirlendiğini duyurdu.

Daha önce kullanıcısı tespit edilmemiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısının tespit edildiğini, 1387'sinin kamuda aktif görede olduğunu belirten Soylu, çalışmalar sonucunda elde edilen bulguların, Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla paylaşıldığını söyledi.

1387'Sİ KAMUDA AKTİF GÖREVDE

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387’si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir.

ByLock kullanıcısı olmayan ancak ByLock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenen, 679’u kamuda halen görevde 2 bin 341 kişi tespit edilerek bilgiler yine ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ile paylaşılmıştır." ifadelerini kullandı.