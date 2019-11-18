Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

Türkiye'de ilk kez, yerli sıcak hava balonu üretildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretilen yerli sıcak hava balonunu inceledi. Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanında uçuş hazırlıklarına eşlik eden Varank, yetkililerden balonla ilgili bilgi aldı.

KISA BİR SÜRE PİLOTLUK YAPTI

Uçuş hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Varank'ın da içinde bulunduğu balon, pilot Hakan Zengin'in yönetiminde gökyüzüne yükseldi. Varank da peri bacaları üzerinde seyreden balona kısa bir süre pilotluk yaptı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile eşi Esra Varank ve kızı Reyyan Varank da Bakan Varank'a uçuşta eşlik etti.

"MİLYONLARCA EURO ARTIK ÜLKEMİZDE KALACAK"

Varank, uçuşun ardından yaptığı açıklamada, Kapadokya'nın yerli ve yabancı milyonlarca turistin buluşma noktası olduğunu söyledi.

Yurt dışında insanların İstanbul ile sorduğu ikinci adresin Kapadokya olduğunu anlatan Varank, "Bu muazzam coğrafyayı, bu kadar çekici kılan özelliklerin birisi de elbette balon turizmi. Bu ziyaretimde, sertifikasını almış yerli balonumuzun test uçuşuna katılmak, hatta bir süre balonu kullanmak beni ziyadesiyle memnun etti. Sadece üretim safhasını düşündüğünüzde, milyonlarca euroluk rakamlar artık ülkemizde kalacak. Balonların bakımı, onarımı ve diğer giderlerini de hesaba kattığımızda ihracat potansiyeli yüksek çok daha büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu ekonominin, hem istihdama hem de üreticilerimizdeki kabiliyet gelişimine katkısı oldukça önemli." dedi.

YILLIK MALİYETİ 3 MİLYON EURO

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Pasha Balloons tarafından tasarlanıp üretilen yerli sıcak hava balonu, 11 Ekim'de ilk test uçuşunu gerçekleştirmişti.

Dünyanın en önemli sıcak hava balonu merkezi konumundaki Kapadokya'nın yanı sıra Türkiye genelinde farklı alanlarda uçuş yapan 230 balonun yıllık kumaş, kubbe değişim ve bakım maliyeti yaklaşık 3 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Sıcak hava balonu üretiminde elde edilen kabiliyetle, ilk etapta bakım onarım giderleri için yapılan harcamanın azalması, ilerleyen süreçte yılda 60 balonun üretilmesi hedefleniyor.

BALONUN İHRAÇ EDİLMESİ PLANLANIYOR

Değeri 80 bin euro olan her bir balonun, yurt içindeki ihtiyacı karşılamasının yanı sıra ihraç edilmesi de planlanıyor.

Test uçuşları başarıyla tamamlanan yerli sıcak hava balonuna Katar, Umman ve İran'ın yanı sıra bazı Afrika ülkelerinden talep olduğu belirtildi.