Bakanlık açıkladı: 2 bin 423 şüpheli yakalandı

Vatandaşların yoğun bulunduğu alışveriş merkezleri, eğlence ve etkinliklerin gerçekleştirildiği meydanlar ve ortak kullanım alanları, Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında ekiplerce denetlendi.

634 BİN 841 ŞAHIS SORGULANDI

Uygulamada; 634 bin 841 şahıs sorgulandı, 186 bin 96 araç ile 3 bin 990 servis aracı denetlenlendi ve 19 bin 437 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 6 adam öldürme, 10 yağma, 82 yaralama, 54 hırsızlık, 29 dolandırıcılık, 6 cinsel taciz, 4 çocuğun cinsel istismarı, 30 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 8 kaçakçılık, 5 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, 5 silahlı terör örgütüne üye olmak ve 2 bin 184 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2 bin 423 aranan şahıs yakalandı.

BİN 7 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ayrıca uygulama sonucunda; 22 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet ruhsatsız av tüfeği, 79 adet kurusıkı tabanca, 171 adet mermi, 18 adet kesici/delici alet, 3 bin 126 gr esrar, 9 gr eroin, 274,8 gr bonzai, 62,4 gr metanfetamin, 1 adet ecstasy, 30 adet captagon, 3 bin 31 adet sentetik ecza, 212 litre kaçak içki, bin 539 paket kaçak sigara elde geçirildi. 13’ü çocuk olmak üzere 44 kayıp şahıs bulundu, 638 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

Yapılan işlemler sonucu 160 şahıs gözaltına alındı, 3 adet iş yeri kapatıldı. 891 adet aranan araç yakalandı ve bin 7 araç trafikten men edildi.