Bakır, Fed'in duruşu ve güçlü doların karşısında geriledi

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Jeopolitik nedenler, finans dünyasını ve değerli metallerin fiyatını etkilemeye devam ediyor.

Londra’da üç aylık vadeli işlem fiyatları, iki haftalık düşüşün ardından ton başına 13 bin 300 dolara geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, ABD’deki inatçı enflasyonla mücadele etmek amacıyla önümüzdeki aylarda faiz artışlarına yönelik desteğin arttığını işaret etti.

Bu duruş, genellikle ABD para birimini desteklerken ham madde piyasaları için olumsuz etki yaratıyor.

BAKIR, REKORDAN GERİ DÖNDÜ

Bakır, bir önceki ay rekor kapanış kaydetmesinin ardından haziran ayında yüzde 2’nin üzerinde aylık düşüş kaydetmeye hazırlanıyor.

ABD'DEN VERGİ BEKLENTİLERİ

Yatırımcılar, ABD para politikasına ilişkin gelişmeleri yakından takip ederken Trump yönetiminin rafine metal ithalatına vergi uygulamayı tercih edebileceği beklentileri nedeniyle ABD ticaret politikası da gündemde.

BAKIR FİYATLARI

Bakır, Londra Metal Borsası'nda ton başına yüzde 0,7'ye varan düşüşle 13 bin 267,50 dolara geriledi ve Şanghay'da yerel saatle 10.33'te 13 bin 330 dolardan işlem gördü.

Diğer metallerde ise yatay seyir veya yükseliş gözlendi, alüminyum sabit kalırken nikel yüzde 0,6 artış kaydetti.

Singapur'da demir cevheri ise yüzde 1 düşüşle ton başına 97,75 dolara geriledi.