taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76165
Euro
6.51935
Altın
1313.595
Borsa
99835.31
Gram Altın
243.379

Bakırköy’de ambulans şoförüne darp

Yol verme tartışması nedeniyle bir sürücü, ambulans şoförüne saldırdı.

DHA | 23.03.2019 - 11:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde seyir eden 112 Acil ambulans, Terakki Caddesi üzerine geldiği sırada bir araç ile karşı karşıya geldi.

Yol verme tartışması yüzünden bir süre aracın içinden ambulans şoförü ile tartışan sürücü, aracını biraz ileri aldıktan sonra aşağı indi. Ambulansın yanına gelen sürücü, İbrahim Kara'ya "Neden yol vermedin?" diyerek saldırmaya başladı.

Bakırköy’de ambulans şoförüne darp

DARBEDİLMESİNE RAĞMEN NAKİL OLACAK HASTAYI DÜŞÜNDÜ

Sürücü cevap üzerine, "Madem hasta almaya gidiyorsun, neden tepe lamban yanmıyor, neden sirenin çalmıyor?" diyerek Kara'ya saldırdı. Aracın sürücüsünün ambulans şoförüne saldırdığını gören çevredeki vatandaşların araya girmesinin ardından, sürücü aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

AMBULANS ŞOFÖRÜ ŞİKAYETÇİ OLDU

Darp raporu alan Kara, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kısa sürede sürücü B.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan B.K., adliyeye sevk edildi. B.K.'nin, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Bakırköy’de ambulans şoförüne darp

SALDIRI ANI KAMERA KAYITLARINDA

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda, iki aracın karşı karşıya gelmesi görülüyor. B.K.'nin, aracın içinden tepki gösterdikten sonra aracını ileri alması ve araçtan inerek ambulansın yanına gelmesi kayıtlara yansıyor. Camı açık ambulanstan şoförle tartışan B.K., daha sonra şoföre vurmaya başlıyor. Şoför, ambulansı hareket ettirmeye çalışsa da bunu başaramıyor. Çevreden yetişen vatandaşların araya girmesinin ardından B.K., aracına binip ayrılıyor.

Bakırköy’de ambulans şoförüne darp

Bakırköy’de ambulans şoförüne darp

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'tan tartışma yaratan Kuzey Kore paylaşımı

Trump'tan tartışma yaratan Kuzey Kore paylaşımı

38
Şenol Güneş: Uzun süre sonra kazandık, mutluyuz

Şenol Güneş: Uzun süre sonra kazandık, mutluyuz

33
Hakan Çalhanoğlu'nun Arnavutluk'a attığı nefis gol

Hakan Çalhanoğlu'nun Arnavutluk'a attığı nefis gol

53
İranlı turistlerin Nevruz tercihi Türkiye

İranlı turistlerin Nevruz tercihi Türkiye

39
Milliler Arnavutları üzdü

Milliler Arnavutları üzdü

66
413 bordo bereli yemin etti

413 bordo bereli yemin etti

64
New York'taki sinagog, kapılarını Müslümanlara açtı

New York'taki sinagog, kapılarını Müslümanlara açtı

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir