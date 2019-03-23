Bakırköy’de ambulans şoförüne darp

Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde seyir eden 112 Acil ambulans, Terakki Caddesi üzerine geldiği sırada bir araç ile karşı karşıya geldi.

Yol verme tartışması yüzünden bir süre aracın içinden ambulans şoförü ile tartışan sürücü, aracını biraz ileri aldıktan sonra aşağı indi. Ambulansın yanına gelen sürücü, İbrahim Kara'ya "Neden yol vermedin?" diyerek saldırmaya başladı.

DARBEDİLMESİNE RAĞMEN NAKİL OLACAK HASTAYI DÜŞÜNDÜ

Sürücü cevap üzerine, "Madem hasta almaya gidiyorsun, neden tepe lamban yanmıyor, neden sirenin çalmıyor?" diyerek Kara'ya saldırdı. Aracın sürücüsünün ambulans şoförüne saldırdığını gören çevredeki vatandaşların araya girmesinin ardından, sürücü aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

AMBULANS ŞOFÖRÜ ŞİKAYETÇİ OLDU

Darp raporu alan Kara, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kısa sürede sürücü B.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan B.K., adliyeye sevk edildi. B.K.'nin, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

SALDIRI ANI KAMERA KAYITLARINDA

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda, iki aracın karşı karşıya gelmesi görülüyor. B.K.'nin, aracın içinden tepki gösterdikten sonra aracını ileri alması ve araçtan inerek ambulansın yanına gelmesi kayıtlara yansıyor. Camı açık ambulanstan şoförle tartışan B.K., daha sonra şoföre vurmaya başlıyor. Şoför, ambulansı hareket ettirmeye çalışsa da bunu başaramıyor. Çevreden yetişen vatandaşların araya girmesinin ardından B.K., aracına binip ayrılıyor.