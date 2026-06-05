Bakırköy'de lüks araç yangınıyla ilgili 5 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, yangının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceledi.

Yapılan analizler sonucunda yangının doğal bir nedenle değil, kundaklama sonucu çıkmış olabileceği yönünde güçlü bulgulara ulaşıldı. Bunun üzerine şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Elde edilen deliller doğrultusunda belirlenen 5 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

LÜKS OTOMOBİLLER KÜLE DÖNMÜŞTÜ

Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir oto galerinin önünde, galeriye ait olduğu öğrenilen lüks araçların bulunduğu alanda çıkan yangında iki otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, iki araçta ise kısmi hasar oluşmuştu.

Yangın, çevrede paniğe neden olurken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

Araçların uğradığı zarar nedeniyle maddi kaybın yüksek olduğu değerlendiriliyor.