Bakırköy'de takla atarak hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

İstanbul Bakırköy'de, hızlı bir şekilde ilerleyen Batuhan T. yönetimindeki otomobil, önce ağaca ardından elektrik direğine son olarak da demir korkulukları çarparak takla attı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı gören trafikteki diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirerek, yaralı sürücüye yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkartmak için çalışma başlattı.





HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri, çıkardığı yaralı sürücüyü sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı Batuhan T., en yakın hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.





Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.