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Bakırköy'de takla atarak hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Otomobilin kontrolden çıkarak bir ağaca çarpması sonucu, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 13.01.2020 - 09:20..
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İstanbul Bakırköy'de, hızlı bir şekilde ilerleyen Batuhan T. yönetimindeki otomobilönce ağaca ardından elektrik direğine son olarak da demir korkulukları çarparak takla attı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı gören trafikteki diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirerek, yaralı sürücüye yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkartmak için çalışma başlattı.

Bakırköy'de takla atarak hurdaya dönen araçtan sağ çıktı


HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri, çıkardığı yaralı sürücüyü sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı Batuhan T., en yakın hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

Bakırköy'de takla atarak hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Bakırköy'de takla atarak hurdaya dönen araçtan sağ çıktı


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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