Balıkesir Altıeylül'de mor şöleni yaşandı

Balıkesir Altıeylül'de üç gün boyunca devam eden etkinliklerde binlerce ziyaretçi, lavanta tarlalarının eşsiz manzarasında unutulmaz anlar yaşadı.

Mor renge bürünen lavanta bahçeleri, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların buluşma noktası oldu.

Balıkesir başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, hem lavantaların etkileyici görüntüsünü yakından görme fırsatı buldu hem de birbirinden renkli etkinliklere katıldı.

4. Altıeylül Lavanta Günleri'nin açılışı, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Mor tarlalar arasında yapılan geziler sırasında renkli görüntüler oluştu.

LAVANTA BAHÇESİ FOTOĞRAF TUTKUNLARININ UĞRAK NOKTASI OLDU

Üç gün süren etkinlik boyunca sahne programları ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

İlk gün Kent Orkestrası ve Tarık Balas konseriyle başlayan programlar, ikinci gün Altıeylül Trio Grubu, Altıeylül Ritim Grubu ve Göksel Demirbaş konseriyle devam etti. Etkinliğin son gününde ise Barni Sanat Ritim Grubu ile Kent Orkestrası sahne alarak katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı.

Çocuklar için hazırlanan oyun alanları ve eğlence noktaları da ailelerden tam not aldı. Gün boyunca devam eden etkinliklerde çocuklar keyifli vakit geçirirken aileler de lavanta bahçesinin eşsiz atmosferinin tadını çıkardı.