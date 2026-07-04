Fatih Erbakan, Ali Hamaney'in cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı

28 Şubat 2026 tarihinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ilk dalga saldırılarında, İran dini lideri Ali Hamaney de hedef oldu.

İsrail'in saldırılardan önce uzun süre mağaralarda saklandığı propagandasını yaydığı Hamaney, resmi konutunun bombalanması sonrasında gelini ve torunu dahil birçok isimle birlikte hayatını kaybetti.

4 AY SONRA RESMİ TÖREN

ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi için gerçekleşen müzakereler ve imzalanan mutabakat metni sonrasında Ali Hamaney için resmi tören programı da netlik kazandı.

Eski dini lider, 3 Temmuz'da Tahran'da düzenlenen cenaze töreni sonrası doğduğu memleketi Meşhed'de İmam Rıza Türbesi'ne defnedileceği bilgisi paylaşıldı.

SİCİM GİBİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hamaney'in cenaze törenine Türkiye'den Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da beraberindeki partililerden oluşan bir heyetle katılım gösterdi.

Erbakan ve heyeti, tören alanında dua edecekleri bölüme gelerek ellerini açtı.

Bu esnada Fatih Erbakan'ın gözyaşlarına engel olamadığı görüldü.

Erbakan, İran eski lideri Ali Hamaney için duasını gözyaşları eşliğinde tamamladı.

O ANLAR YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Tören alanında Erbakan'ın gözyaşlarını tutamadığı anların sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından birçok kullanıcı Fatih Erbakan'ın babası Necmettin Erbakan'ın cenaze törenindeki görüntülerini paylaşmaya başladı.

Fatih Erbakan'ın kendi babasının cenazesinde gözyaşı dökmediğine vurgu yapan kullanıcılar, Erbakan'ın Hamaney'in cenazesinde gözyaşlarına boğulmasını anlamlandıramadı.