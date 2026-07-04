Venezuela'da depremlerde ölenlerin sayısı 2 bin 645'e çıktı
Venezuela'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 645'e yükseldi.
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24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.
Venezuela Enformasyon Bakanlığı'nca yapılan açıklamada depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 645'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.
Ülkenin kuzeyini vuran depremlerde 12 binden fazla kişinin yaralandığı ve yaklaşık 15 bin kişinin evsiz kaldığı belirtildi.
68 BİNİ AŞKIN KİŞİ KAYIP
Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının 68 bini geçtiği bildirildi.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesapladı.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)