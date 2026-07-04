Manisa'da tırın çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü

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Manisa'nın Salihli ilçesi D300 kara yolunda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki yabancı uyruklu Rsl Elsalih'e çarpıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Özel bir hastanedeki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.