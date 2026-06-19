Balıkesir'de arı paniği kaza yaptırdı: 1 ölü 4 yaralı

Bandırma istikameti Yeşilçomlu Kavşağı yakınlarında, 10 T 2151 plakalı taksinin sürücüsü, seyir halindeyken aracın içerisine giren arıyı fark etti.

Kısa süreli panik yaşayan sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu taksi karşı şeride geçti.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞMA MEYDANA GELDİ

Karşı şeride savrulan taksi, o sırada seyir halinde bulunan 16 HJ 184 plakalı otomobille şiddetli şekilde çarpıştı. Kafa kafaya gerçekleşen çarpışma sonrası araçlarda bulunan yolcular ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, E.Ş.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan S.K., K.I., M.F. ve F.I. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

TRAFİK KISA SÜRELİ KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza sonrası Bandırma–Susurluk kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Ekipler, araçların kaldırılması ve yol güvenliğinin sağlanması için bölgede yoğun çalışma yürüttü.

Olay yerinde yapılan incelemeler sırasında kazanın oluş şekline ilişkin deliller toplandı.

SÜRÜCÜYE EV HAPSİ KARARI

Kazaya karışan taksi sürücüsü hakkında, adli işlemler kapsamında ev hapsi kararı verildi. Soruşturmanın jandarma ekiplerince çok yönlü şekilde sürdürüldüğü bildirildi.