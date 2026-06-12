Balıkesir'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarılamadı

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Balıkesir Erdek'te üzücü olay...

Erdek ilçesi Tatlısu Mahallesi Küçük Bakraç mevkiindeki eski iskele yakınında Bandırma Şehit Bedir Karabıyık Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Muhammed Can Özyıldırım, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra suda çırpınan Özyıldırım’ı fark eden çevredekiler, onu kıyıya çıkardı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Muhammed Can Özyıldırım, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Özyıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.