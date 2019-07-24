Balıkesir’de motosikletli sürücü yaşlı kadına çarpıp kaçtı

Balıkesir’de karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına çarpan motosiklet sürücüsü arkasına bile bakmadan kaçtı.

HIZLI OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Balıkesir'in Sakarya Mahallesi’nde karşıdan karşıya geçmek isteyen 70 yaşındaki Şaziye Eren'e, hızlı olduğu iddia edilen C.A.'nın kullandığı motosiklet çarptı.

ARKASINA BAKMADAN KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın yere yığılırken, C.A. ise ardına bile bakmadan yoluna devam etti.

Kanlar içerisinde yerde yatan yaşlı kadına ilk olarak çevredeki vatandaşlar yardım etti.

YAŞLI KADIN AĞIR YARALI

Ağır yaralanan Şaziye Eren, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI

Motosiklet sürücüsü C.A. ise, kısa süre sonra gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.