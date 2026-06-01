Balıkesir’de polisin dur ihtarına uymadı: 240 bin lira ceza kesildi

Balıkesir’de trafik polisleri, sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında Erdek ilçesi İtfaiye Kavşağı’nda görev yapan polis ekipleri, şüpheli bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi.

"DUR İHTARINA RAĞMEN KAÇTI"

Sürücü, polisin dur ihtarına rağmen kaçmaya başladı.

Ekiplerin kısa süreli takibinin ardından ilçe girişindeki kamyon garajı önünde motosikletli, trafik ekiplerince durduruldu.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

240 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Sürücüye, dur ihtarına uymamaktan 200 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 40 bin lira olmak üzere toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.