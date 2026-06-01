Antalya'da 7 aylık hamile Esra, evinde ölü bulundu

Antalya'da yaşayan genç hemşireden acı haber...

Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4314 Sokak'taki apartman dairesinde yaşayan 7 aylık hamile Esra Uğur'a ulaşamayan yakınları, boşanma aşamasında olduğu eşi U.U.'dan yardım istedi.

Adrese gelen U.U., polis ekibiyle beraber içeri girdi.

KOLUNDA SERUMLA BULUNDU

Dairede yapılan kontrolde Esra Uğur koltuk üzerinde, kolunda serum takılı halde hareketsiz bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Esra Uğur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından Uğur'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNESİ FENALAŞTI

Bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu'na gelen Esra Uğur'un annesi Emine ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

İşlemlerinin ardından Uğur'un cenazesi, ailesine teslim edildi.

Bu esnada gözyaşlarını tutamayan ve yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen annesi fenalaştı ve hazır bekleyen ambulansa alındı.

Esra Uğur'un cenazes,i ilk olarak görev yaptığı hastaneye götürüldü.

Uğur'un cenazesi, buradaki törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedilecek.