Balıkesir'de trafik kazası: 14 yaralı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Balıkesir'de feci kaza...

Eski Kepsut Yolu üzerinde bulunan Erka Yaşam Tesisleri yakınında, bir otomobil ile Köseler Mahallesi minibüsü çarpıştı.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, şarampole yuvarlandı.

Kazada minibüste bulunan 14 yolcu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra çevredeki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.