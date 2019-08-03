Balıkesir'de yanan otobüste olanları anlattı

Balıkesir'de Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde, kahve makinasından kaynaklı bir yangın çıkmıştı.

Panikle aşağı inmeye çalışan yolculardan bazıları yaralanırken otobüsten inemeyen aralarında Elif Ata'nın 80 yaşındaki annesi Fatma Kızılgöz'ün de bulunduğu 2'si çocuk 5 kişi yanarak otobüste can verdi.

Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı VİDEO



"ORTA KAPININ ORADA ATEŞ TOPU GİBİ BİR ŞEY OLUŞTU"

Otobüse Ankara'ya gitmek için Akçay'dan binen yaralı yolculardan Elif Ata, "Ben 21 numaralı koltukta oturuyordum. Annemle kardeşim 27 ve 28 numarada tam orta kapının yanında oturuyordu. Bir anda orta kapının orada ateş topu gibi bir şey oluştu. Sonra şoför durdu kapılar açıldı.

"YANGIN TÜPÜ YOKTU"

Fakat yangın tüpüyle müdahale edilmedi. Yangın tüpü yoktu yani. Ondan sonra saniyeler içerisinde bir duman yayıldı yolcular bağırışarak dışarıya çıkmaya çalıştı. Annem Fatma Kızılgöz 80 yaşındaydı benim annem içeride kaldı. Kardeşimi de zor kurtardık. Hortumla müdahale çok zor oldu koca otobüs gözümüzün önünde yandı ve annem içerisindeydi korkunç bir şeydi" dedi.