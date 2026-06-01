Balıkesir'de yolcu otobüsünün önünü kesen şahıslara 657 bin TL ceza uygulandı

Trafik magandalarına acıma yok.

Yeni trafik kanunu ile beraber cezalar artırılırken bu kapsamda denetimler de sıklaştırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde de kuralları ihlal eden sürücü ve beraberindekiler, bu denetimlerden nasibini aldı.

OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ

M.O. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü, seyir halindeyken arkasından gelen R.M.Ö. kontrolündeki otomobil tarafından ısrarla takip edildi.

Otomobil sürücüsü, Güre yakınlarında otobüsün önüne kırarak aracı durdurdu.

ARACA ZARAR VERDİLER

Araçtan inen R.M.Ö., F.K. ve suça sürüklenen çocuk A.K.K., otobüsün sileceklerini kırarak zarar verdi.

Yaşanan arbedenin ardından otobüs şoförü, kapıları kapatarak yoluna devam etti ancak şüpheliler, Akçay Otogarı'na kadar tacizi sürdürdü.

POLİS EKİPLERİ YAKALADI

İhbar üzerine harekete geçen Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Akçay Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüphelileri otogarda kıskıvrak yakaladı.

Yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü R.M.Ö.'nün 4.11 promil alkollü olduğu belirlendi.

REKOR CEZA UYGULANDI

Sürücüye ve yanındakilere, trafikte saldırı amaçlı ısrarlı takip ve araçtan inme, sürücü belgesi yanında olmadan araç kullanma ve alkollü araç kullanmak maddelerinden toplamda 657 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Sürücü belgesine 8 ay el konulurken araç 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Şüpheliler R.M.Ö., F.K. ve A.K.K., "ulaşım araçlarını alıkoyma, yaralama, tehdit, hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.