Balıkgölü'nde acı son: Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde Balıkgölü’ne açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Özcan Artan için başlatılan arama kurtarma çalışmaları acı bir sonuçla tamamlandı. Günlerce süren yoğun çabanın ardından ekipler, Artan’ın cansız bedenini göl içerisinde buldu.

KAYIP İHBARI ÜZERİNE GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Edinilen bilgilere göre Artan’ın motorsuz bir tekneyle Balıkgölü’ne açıldığı, bir süre sonra teknenin boş halde bulunması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ekipleri, UMKE ve itfaiye personeli sevk edilerek geniş çaplı arama başlatıldı.

HAVADAN VE SU ALTINDAN YOĞUN DESTEK

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara dron, botlar ve su altı arama ekipleri de dahil edildi. Van’dan gelen dalgıç ekipleriyle birlikte gölün farklı noktalarında tarama yapıldı. Köpekli arama timleri de kıyı şeridinde çalışmalara destek verdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İlk gün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalar, bölgeye sevk edilen ek takviyelerle yeniden başlatıldı. Ekiplerin koordineli arama faaliyetleri sonucunda Artan’ın cansız bedenine Balıkgölü’nde ulaşıldı.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, Artan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.