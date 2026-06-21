Balkanlar'da vizesiz hangi şehirlere gidilir? Turistlerin henüz keşfetmediği 5 rota

Balkanlar denince akla hemen birkaç popüler şehir gelse de, bölge aslında çok daha derin ve keşfedilmemiş duraklara sahip.

Üstelik bu şehirlerin en güzel tarafı, vize derdi olmadan sadece pasaportunuzla kolayca giriş yapabiliyor olmanız.

Turist akınına uğrayan kalabalık caddeler yerine, yerel yaşamın tadını çıkarabileceğiniz, tarihi dokusuyla büyüleyen ve henüz turist tuzağına dönüşmemiş birçok nokta bulunuyor.

Bu şehirler, uygun maliyetli bir kaçamak yapmak isteyen gezginleri bekliyor.

Trebinje, Bosna-Hersek

Adriyatik kıyılarına çok yakın olmasına rağmen sessizliğini koruyan bu şehir, Osmanlı mimarisi, taş köprüleri ve yerel şarap üretimi ile tam bir huzur noktası.

Berat, Arnavutluk

"Bin pencereli şehir" olarak bilinen Berat, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi dokusu ve beyaz boyalı evleriyle kendinizi bir masalın içindeymiş gibi hissettiriyor.

Prizren, Kosova

Balkanlar'ın kültürel başkenti sayılabilecek Prizren, tarihi taş köprüsü, kalesi ve her köşesinden yükselen ezan ile çan seslerinin harmanlandığı samimi bir atmosfere sahip.

Kotor (ve çevresindeki küçük kasabalar), Karadağ

Kotor Körfezi’nin iç kısımlarında, ana turistik rotaların biraz dışında kalan Perast gibi küçük kasabalar, Adriyatik'in en zarif manzarasını sunuyor.

Ohrid, Kuzey Makedonya

Kendi adını taşıyan gölün kıyısında yer alan Ohrid, çok sayıdaki tarihi kilisesi, begonvilli sokakları ve eşsiz göl manzarasıyla hem doğayı hem tarihi birleştiriyor.