Balkanlar'dan girecek, Marmara'ya çökecek: İstanbul'a "Squall Line" uyarısı

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Yurt genelinde yaz mevsimi sıcaklıkları etkisini sürdürüyor.

Ancak hafta sonu için Trakya ve İstanbul'a "yağış" uyarısı geldi.

Hava Forum, sıcak havalara mola haberini verdi.

YAĞMUR GELİYOR

"Squall Line" (hat şeklinde organize olmuş fırtına sistemi) olarak adlandırılan güçlü meteorolojik oluşum Marmara Bölgesi'nden giriş yapmaya hazırlanıyor.

Balkanlar üzerinden yurda giriş yapacak serin ve yağışlı sistem perşembe sabah saatlerinde Trakya'da gök gürültülü sağanaklara neden olacak.

Yağışlı hava öğle saatlerinden itibaren ise İstanbul'a ulaşarak kent genelinde etkisini gösterecek.