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Bangladeş ve Hindistan Bulbul Kasırgası'na teslim

Bulbul Kasırgasının etkili olduğu ülkelerde 12 kişi öldü.

İHA | 10.11.2019 - 18:49..
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Bangladeş ve Hindistan'ı Bulbul Kasırgası etkisi altına aldı. Saatte 72 kilometre hıza ulaşan kasırga gece saatlerinde başladı.

Kasırganın yol açtığı şiddetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle Bangladeş'te en az 7 kişi, Hindistan’da da 7 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'i ve Hindistan'ı Bulbul Kasırgası vurdu VİDEO

2 MİLYON KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kasırganın, Bangladeş'in Bagerhat, Barisal ve Patuakhali bölgelerinde etkili olduğu belirtildi. Yaklaşık 2 milyon kişinin tahliye edildiği Bangladeş’teki Mongla limanında deniz seferleri ve Chittagong Havaalanı’nda uçuş seferlerinin ertelendiği, balıkçı teknelerine denize açılmamaları tavsiyesinde bulunulduğu kaydedildi.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletini vuran kasırga nedeniyle elektrik kablolarının hasar görmesi sonucu kesinti yaşandığı belirtildi. Şiddetli rüzgarlar sonucu ağaçların yerlerinden söküldüğü ifade edildi. Ülkede yaklaşık 60 bin kişi evlerinden tahliye edilirken, ülkenin hava ve deniz seferleri geçici olarak iptal edildi.

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