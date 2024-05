Dursun Özbek: Aslolan Galatasaray'dır

ensonhaber.com

Galatasaray Kulübü'nde mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleşti.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan toplantıyı Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan yönetti. Toplantı, 25 Mayıs'taki seçim öncesi son divan kurulu toplantısı olması nedeniyle eşitlik ilkesi uyarınca yönetim kurulu masası kurulmadı.

Divan kuruluna sarı-kırmızılı kulübün başkanı ve başkan adayı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, başkan adayı Süheyl Batum, eski başkanlardan Alp Yalman, Faruk Süren, Ünal Aysal, iki adayın listesindeki üyeler ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Yönetim kurulu masasının kurulmadığı toplantıda salonun sağında Dursun Özbek, solunda ise Süheyl Batum'un listesindeki isimler oturdu. Ortada ise iki başkan adayı ile protokol üyeleri yer aldı.

Kürsüye gelen başkan Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılacak seçim için sunum gerçekleştirdi.

Görev süresinde yaşananlar hakkında konuştu

Adaylığını daha önce açıklayan mevcut başkan Dursun Özbek, yaklaşık 2 yıllık görev sürecindeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Başkan adayı Süheyl Batum'un eleştirdiği Riva projesinden sarı-kırmızılı kulübün 170 milyon dolar kazandığını dile getiren Özbek, projenin daha yüzde 50'sinin tamamlandığını kaydetti.

"İki seneye yakın dönemde önemli işler yaptık"

Sportif faaliyetlerinden bahseden Özbek, şöyle konuştu:

"Galatasaray, rekabet ettiği her branşta en güçlü halde sahaya çıkmalı"

Diğer branşlarla ilgili değerlendirmede bulunan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevgi ortamının ilk adımlarını attık"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Florya projesinde kulübün 500 milyon dolar zarara uğrayacağını iddia eden başkan adayı Süheyl Batum'a tepki gösterdi.

Camiadaki birlik ve beraberliği sağlamaya çalıştığını aktaran Özbek, şu sözleri sarf etti:

"Galatasaray Spor Kulübü, bir aydınlanma geleneğinin ürünüdür"

Konuşması sırasında duygulandığı görülen Özbek, şunları kaydetti:

Galatasaray Spor Kulübü, bir aydınlanma geleneğinin ürünüdür. Kültürümüzde çok daha iyiye ulaşmak için eleştiri her zaman vardır. Bizleri eleştirebilirsiniz, yapıcı tenkitlerle karşımıza gelebilirsiniz. Elbette ki hatalar yapmışızdır. Galatasaray için her konuyu her üyemizle konuşmaya, varsa daha iyisini bulmaya hazırım. Kapım her zaman açık. Genel kurul iradesiyle ilerlediğimiz, süreci devam eden bir proje için, 'Başkan bu araziyi peşkeş çekiyor.' diyemezsiniz. Her şeyi diyebilirsiniz ama bunu söyleyemezsiniz. Bir takım yalan, iftira ve kulaktan dolma bilgilerle Galatasaray camiasını yanlış yönlendirmeye kimsenin hakkı yoktur. Sadece benim değil birlikte görev yaptığımız pırıl pırıl insanların üzerine çamur atmaya kimse cüret edemez. Genel kurul iradesinin karşısında durup anlamsız bir kibirle, 'Ben bu projeyi yaptırmam.' diyemezsiniz. Başka kurumlardaki kavga ve fitne kültürünü 550 yıllık bu camiaya sokmayı deneyemezsiniz.