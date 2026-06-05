Bangladeş'teki Donald Trump lakaplı albino manda yoğun ilgi görüyor

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Bangladeş’te Kurban Bayramı için kesilmesi planlanan yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki albino manda, ABD Başkanı Donald Trump’a benzerliği nedeniyle kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Hayvanın sahibi 38 yaşındaki Zia Uddin Mridha, kardeşinin mandaya açık renk tüyleri nedeniyle “Trump” adını verdiğini söylemişti.

HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLDİ

Kesilmesine saatler kala Bangladeş İçişleri Bakanlığı’nın devreye girmesiyle mandanın kesilmesinden vazgeçildi; hayvan korunma altına alınarak hayvanat bahçesine alındı.

“Donald Trump” lakaplı albino manda, korunma altına alındığı andan itibaren vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

SOSYAL MEDYADA İLGİYLE TAKİP EDİLİYOR

Sıra dışı altın sarısı tüyleri nedeniyle bu lakap verilen manda, sosyal medyada da ilgiyle takip ediliyor.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Her gün ziyaretçi akınına uğrayan manda, ABD Başkanı Donald Trump’a benzerliği nedeniyle dünya genelinde gündem olmaya devam ediyor.