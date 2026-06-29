Bangladeş'teki kızamık salgınında hayatını kaybeden çocukların sayısı 712'ye yükseldi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Bangladeş'te kızamık salgını başladı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü son duruma dair açıklama yaptı.

4 ÇOCUK KIZAMIK YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 çocuk daha kızamık şüphesiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece ülke genelinde devam eden kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 712'ye yükseldi.

SON 24 SAATTE 941 VAKA DAHA TESPİT EDİLDİ

Ayrıca son 24 saatte 941 yeni şüpheli kızamık vakası tespit edildi, ülke genelindeki toplam şüpheli vaka sayısı 99 bin 207'ye çıktı.

10 Nisan'dan bu yana kızamık şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 82 bin 844'e ulaştı, 79 bin 152'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ACİL AŞILAMA KAMPANYASI

Bangladeş'te hükümet, 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar vermişti.

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, dünya genelinde aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenlerinden biri.