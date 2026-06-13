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Barış Boyun soruşturmasında 33 tutuklama

Barış Boyun suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 45 kişiden 33'ü hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklananlardan 6'sının avukat olduğu öğrenildi.

DHA DHA
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Suç örgütleriyle mücadelede kapsamlı operasyonlar yapılıyor.

Yürütülen çalışmalarla silahlı suç örgütlerinin kaynağını kurutmak hedefleniyor.

113 ADRESE BASKIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca İtalya'da bulunan Barış Boyun liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olarak 7 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa’da toplam 113 adrese eş zamanlı baskınlarda 45 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

33 TUTUKLAMA

Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANANLARIN 6'SI AVUKAT

Tutuklanan şüpheliler arasında 6 avukat bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerden 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)