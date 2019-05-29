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Baro nedir

Baro, kısaca bir kent ya da bir bölgede avukatların bağlı oldukları meslek kuruluşudur.

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Avukatlık mesleğine mensup olanların; müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, avukatlık mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan münasebetlerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

Baro nedir

BARONUN DOĞUŞU

Türkiye’de Tanzimat'tan önce avukatlık, bir meslek olarak gelişmemiştir. Dava vekili adı verilen kişiler devlet tarafından hiçbir denetime tabi tutulmayıp, serbestçe mahkemelerde iş gördüklerinden bir baro da söz konusu değildi. Her ilin kendisine göre baro birlikleri vardır ve avukatlar buna tabidirler.

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