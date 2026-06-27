Bartın'da düşen Türk bayrağına çocuklar sahip çıktı
Kemerköprü Mahallesi'nde çocuklar, yere düşen Türk bayrağını kaldırıp öptükten sonra gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla göndere çekti. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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Bartın'da göz dolduran anlar yaşandı.
Kemerköprü Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Parkı içerisindeki direkte bulunan Türk bayrağı rüzgar nedeniyle ipinin kopmasıyla yere düştü.
BAYRAĞI YERDEN KALDIRIP, ÖPTÜLER
Bu sırada parkta oynayan çocuklar yere düşen bayrağı önce kaldırdı.
Çocuklar daha sonra bayrağı öpüp alınlarına koydu.
ÇOCUKLARLA BİRLİKTE GÖNDERE ÇEKTİLER
Çocuklar Türk bayrağını tekrar göndere çekmeye çalışırken, o anları cep telefonuyla görüntüleyen bir kişi, itfaiyeye haber verdi.
Parka gelen itfaiye ekipleri Türk bayrağını yeniden ipe bağlayarak çocuklarla birlikte göndere çekti.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Çocukların Türk bayrağı sevgisi ve sonrasında yaşanan duygusal anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)