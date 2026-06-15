Bartın'da tuvalete giderken ırmağa düştü
Tuvalet ihtiyacını gidermek isterken dengesini kaybedip ırmağa düşen ve alkollü olduğu belirlenen İ.K., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
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Bartın'da alkollü şahıs, ölümden döndü.
Kemerköprü Mahallesi’ndeki Belediye Sosyal Tesisleri yakınlarında arkadaşıyla birlikte içki içen İ.K., tuvalet ihtiyacını gidermek için Bartın Irmağı’nın kenarına gitti.
IRMAĞA DÜŞTÜ
Burada dengesini kaybeden İ.K., yaklaşık 4 metreden ırmağa düştü.
KURTARILDI
Durumu gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan İ.K., tedbir amaçlı Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)