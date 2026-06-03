Başından vurulmuş çocuğu 'İntihara kalkıştı' diyerek hastaneye götürdü: Komadan çıkan çocuk gerçeği anlattı

Burdur'da 8 Mayıs akşam saatlerinde 62 yaşındaki A.K., kafasından vurulmuş halde bilinci kapalı olan 14 yaşındaki E.H.'yi intihara kalkıştığını iddia ederek Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K. hakkında, ertesi gün çıkartıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

TACİZİ ANLATTI

Bir süre Burdur Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören E.H., daha sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yaklaşık 1 ay komada kalan E.H., gözlerini açtıktan sonra alınan ilk ifadesinde, A.K.'nin kendisini taciz ettiğini, kendisinin karşı koyması üzerine de kendisine silahla ateş ettiğini söyledi.

TUTUKLANDI

Yeniden gözaltına alınan A.K., adliyeye sevk edildi.

Şüpheli A.K., "çocuğa karşı cinsel istismar" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAKINLARI GAZETECİLERE SALDIRDI

A.K.'nin yakınları, adliyede görüntü alan gazetecilerin üzerine yürüdü.

Gazetecilerin telefonunu alan saldırganlara polis müdahale etti.