Basit bir grip sanmıştı, hayatı karardı: Boynundan aşağısı felç kaldı

2025'in son aylarında yüksek ateş ve baş dönmesi şikayetleriyle rahatsızlanan Browne'un sağlık durumu kısa sürede hızla kötüleşti.

Dayanılmaz acılar içinde kalan genç kız, Addenbrooke Hastanesine kaldırılarak vücut fonksiyonlarını korumak amacıyla doktorlar tarafından "nöroprotektif" komaya sokuldu.

Yapılan tetkiklerde, grip enfeksiyonunun nadir bir komplikasyon olarak omuriliğe giden kan akışını kestiği ve "omurilik inmesini" tetiklediği belirlendi.

Hayatının geri kalanında felç kalabilir

Yapay komadan uyandırıldıktan sonra boynundan aşağısının felç olduğu anlaşılan Browne, aylardır hastanede nefes alma cihazı desteğiyle gözetim altında tutuluyor.

Genç kızın annesi Stacey Grantham, kızının en büyük tutkusu olan şarkı söyleme yeteneğini ve sesini kaybettiğini ifade ederek, yaşanan sürecin aile için büyük bir yıkım olduğunu belirtti.

Umut ışığı var

Unilad’da yer alan habere göre, yoğun fizyoterapi desteği alan Browne, geçtiğimiz günlerde doktorların tahminlerini boşa çıkararak destek almadan 30 saniye boyunca kendi başına oturmayı başardı.

Uzmanlar, yavaş ilerleyen bu tedavi sürecinde elde edilen başarının, genç kızın kas gücünü yeniden kazanması adına önemli bir umut ışığı olduğunu kaydediyor.