Basit bir karın ağrısı sanmıştı: Bir anda kabusa dönüştü

Hayatına sıradan bir gün olarak başlayan 28 yaşındaki Hinda Abrahams için her şey, şiddetli bir karın ağrısıyla başladı.

Hastaneye gittiğinde doktorlar ona dış gebelik teşhisi koydu ve acilen ameliyata alınması gerektiğini söyledi.

Ancak kimsenin tahmin edemeyeceği korkunç bir detay, basit bir operasyonu ölüm kalım savaşına çevirdi.

Anestezi bir anda kabusa dönüştü

Operasyonun 20. dakikasında Hinda’nın vücudu, genel anesteziye karşı çok nadir görülen ve şiddetli bir alerjik tepki olan "anafilaktik şok" ile karşılık verdi.

Genç kadının kalbi aniden durdu ve 20 saniye boyunca hayati fonksiyonlarını tamamen kaybetti.

Koridorda eşi Theodore Abrahams'ın nefesini tutarak beklediği o anlarda, içeride adeta bir mucize yaşanıyordu.

Doktorların hızlı ve yoğun kalp masajı müdahalesiyle Hinda Abrahams, tam iki kez duran kalbiyle tekrar hayata döndürüldü.

"İkinci bir şans kazandım"

Ameliyat sonrası yoğun bakımda üç gün geçiren ve entübe edilen genç öğretmen, tüm bu zorlu süreci kalıcı bir hasar almadan atlatmayı başardı. Bugün yaşadıklarını "ikinci bir yaşam şansı" olarak gören Abrahams, tüm kadınlara önemli bir uyarıda bulunuyor:

"Doğum kontrol yöntemi kullanıyor olsanız bile, vücudunuzun verdiği sinyalleri ciddiye alın. 'Ben hamile değilimdir' diyerek testlerden kaçınmayın. Benim hayatımı kurtaran şey, o testin yapılması ve erken teşhis konulmasıydı."