Başkan Erdoğan yerel seçim çalışmalarına başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyasi kariyerinde katıldığı 14 seçimden de zaferle ayrıldı.

Erdoğan, seçim başarılarına bir yenisini daha ekleyebilmek için kolları sıvadı.

Partisinin grup toplantısını yapmayan Erdoğan, tüm gün yerel seçimler için titiz bir çalışma yaptı.

DOĞRU İSİMLER...

Araştırma şirketleri tarafından yapılan anketleri tek tek inceleyen Başkan, doğru adayları belirlemek için hiçbir detayı görmezden gelmedi.

Erdoğan'ın partide tüm güne yakın süren mesaisinde Yerel Yönetimler Başkanlığı, Seçim İşleri Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı başta olmak üzere seçim hazırlıkları ile ilgili sunumları aldığı ve talimatlarını verdiği kaydedildi.

YENİ İSİMLER GELİYOR

3 dönem belediye başkanlığı yapan isimlerin istirahate çekileceğini açıklayan Başkan Erdoğan'ın, yeni isimlerle milletin karşısına çıkması bekleniyor.

YENİ ANKETLER YAPIN TALİMATI

AK Parti'nin bazı illerle ilgili olarak yeni anket çalışmaları yaptırma kararı aldığı da belirtildi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere daha kapsamlı toplantılar yapılacağı da öğrenildi.