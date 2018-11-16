Türkiye’nin ilk millet bahçeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın açılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, açılışı yapılacak 5 millet bahçesinden biri olan Başakşehir Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu ve basını bilgilendirdi. Başkan Mevlüt Uysal’a incelemelerde Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da eşlik etti.

Başakşehir Millet Bahçesi’nde basını bilgilendiren Başkan Mevlüt Uysal, yarın Türkiye’nin ilk millet bahçelerinin hayata geçeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirmesi sonrası millet bahçelerinin farklı kurumlar tarafından İstanbul’a kazandırıldığının altını çizen Uysal, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz Bakırköy Ataköy’de bulunan Baruthane Millet Bahçesi ve Zeytinburnu Çırpıcı Millet Bahçesi’ni İstanbul’a kazandırdık. Ayrıca Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Hoşdere Millet Bahçesi Emlak Konut, yine Kayaşehir’de 1. Etabı tamamlanan ve tamamı bittiğinde 1 milyon 200 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyüğü olacak millet bahçesi TOKİ tarafından yapıldı” diye konuştu.

"KÜLTÜRÜMÜZÜ, GELENEKLERİMİZİ VE ŞEHRİN BİTKİ ÖRTÜSÜNÜ YANSITACAK"

“Millet bahçeleri bizim kültürümüzü, geleneklerimizi ve aynı zamanda şehrin bitki örtüsünü yansıtacak” diyen Uysal sözlerini şöyle tamamladı: “Millet bahçelerini Türkiye gündemine taşıyan Cumhurbaşkanımıza İstanbullular adına şükranlarımızı sunuyoruz. İlk millet bahçeleri İstanbul’da açılmış olacak. Tabi en önemlisi Atatürk Havalimanı kapandığı zaman burası da millet bahçesi olacak. Bu konuda da İstanbullular adına cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Yarın bütün İstanbulluları Kayaşehir’e bekliyoruz.”

Başkan Uysal yarın açılacak Millet Bahçesi'ni inceledi VİDEO







“MİLLET BAHÇELERİ’NİN HER BİRİ BÜYÜK BÖLGE PARKI ŞEKLİNDE”

Uysal, 5 millet bahçesinin toplam alanının 1 milyon 400 bin metrekare büyüklüğünde olacağını kaydederek, “Bu millet bahçelerinin her biri gerçekten büyük bölge parkları şeklinde. Şu anda bulunduğumuz Kayaşehir Millet Bahçesi 360 bin metrekare. Kayaşehir’de TOKİ tarafından 1. Etabı tamamlanan millet bahçesi 350 bin metrekare, Bahçeşehir’de tamamlanan millet bahçesi 142 bin metrekare. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bizim Ataköy’de Baruthane’de yaptığımız millet bahçesi yaklaşık 60 bin metrekare. Meşhur Çırpıcı Çayırı diye bilinen alanda yapılan ve şu anda 4. Etabı tamamlanan millet bahçesi ise yaklaşık 500 bin metrekare. Son etabı kaldı. Yaklaşık 400 bin metrekaresi tamamlanmış oldu. Toplamda baktığımız zaman İstanbulumuza 5 millet bahçesi ile 1 milyon 400 bin metrekarelik bir millet bahçesi kazandırılmış oldu. Yarın burada açılışını yapacağız. Buradan diğer millet bahçelerimize canlı bağlantıyla açılış yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız burada olacak. Kayaşehir Meydanı’na bütün İstanbulluları bekliyoruz” diye konuştu.