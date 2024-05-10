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Ne umduk, ne çıktı! Türkiye’nin imtihanı başlıyor; 1 hafta sürüm sürüm süründürecek

Ne umduk, ne çıktı! Türkiye’nin imtihanı başlıyor; 1 hafta sürüm sürüm süründürecek Türkiye'nin hayalleri suya düştü. Meteoroloji uzmanlarından sıcak hava bekleyenlere kötü haber geldi. Tam 1 hafta boyunca 81 il böyle olacak.