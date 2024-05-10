Ne umduk, ne çıktı! Türkiye’nin imtihanı başlıyor; 1 hafta sürüm sürüm süründürecek

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Mayıs ayıyla birlikte Türkiye'de sıcaklık artışı beklenirken, güneşin belirli aralıklarla kendini gösterdiği bir dönemdeyiz.
Ancak meteoroloji uzmanlarından bambaşka bir hava olayıyla ilgili uyarı geldi.
81 il, Afrika sıcaklarına karşı hazır durumdaydı, ancak umutlar maalesef suya düştü.
Türkiye genelinde önümüzdeki hafta boyunca hava böyle olacak.
Sıcak hava sevenlere kötü haber!
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla Afrika sıcakları bekleyenleri uyardı.
Paylaşımında, "Afrika sıcakları bekleyenlere kötü haber. Sıcaklıklar 1 hafta serin değerlerde seyredecek. Sıcak hava yok." ifadelere yer verdi.