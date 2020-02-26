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Başkentte metro ve Ankaray'da 'virüs' temizliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla toplu ulaşım istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı.

AA | 26.02.2020 - 09:24..
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Metro ve Ankaray'ın merkez istasyonu Kızılay'da gece yarısı çalışmalara başlayan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, istasyon giriş ve çıkışları ile iç ve dış mekanlarda detaylı temizlik yaptı.

ENFEKSİYON VE VİRÜSLERE KARŞI DEZENFEKTE

Ankaralıların güvenli ve hijyenik bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla hummalı bir temizlik çalışması yürüten ekipler, daha sonra viral enfeksiyon ve virüslere karşı dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Başkentte metro ve Ankaray istasyonlarında 'virüs' temizliği İZLE

İŞLERİ BİR KAT DAHA ARTTI

Çalışmaları yerinde izleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, bütün dünyada üst solunum yolu enfeksiyonlarının gündemde olduğu bugünlerde halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlerini bir kat artırdıklarını söyledi.

Başkentte metro ve Ankaray'da 'virüs' temizliği

"HALKIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN"

Bu kapsamda düzenli olarak yapılan genel temizlik işlemlerine dezenfeksiyon da ilave edildiğin belirten Aslan, "Halkımızın bu konuda içi rahat olsun. Biz günlük rutin temizlik işlemlerini bir üst seviyeye çıkardık, temizliği biraz daha detaylı yapıyoruz, dezenfeksiyonla bu temizlik işlemlerimizi kuvvetlendiriyoruz." diye konuştu.

Başkentte metro ve Ankaray'da 'virüs' temizliği

HER GECE YAPILACAK

Sağlık İşleri Daire Başkanı Aslan, Ankaray ve metro istasyonlarının yanı sıra yolcu vagonları, teleferik hatları ve EGO otobüsleri ile halkın yoğun olarak kullandığı Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ve Aile Yaşam Merkezlerinin de her gece düzenli olarak dezenfekte edileceğini sözlerine ekledi.

Başkentte metro ve Ankaray'da 'virüs' temizliği

Başkentte metro ve Ankaray'da 'virüs' temizliği

Başkentte metro ve Ankaray'da 'virüs' temizliği

Başkentte metro ve Ankaray'da 'virüs' temizliği

Başkentte metro ve Ankaray'da 'virüs' temizliği

Başkentte metro ve Ankaray'da 'virüs' temizliği

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